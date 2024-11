La Puglia trionfa all’Innovation Village Award di Napoli

NAPOLI – Vivere in un mondo più giusto, libero da barriere fisiche e mentali. Con questa visione, il Team Limitless, fondato da Alessio Sansò ed Emanuele Battista, ha conquistato il Primo Premio assoluto all’Innovation Village Award, la cui finale si è svolta all’Auditorium Porta del Parco a Napoli.

Limitless, già noto per il secondo posto alla Start Cup Puglia 2021 e beneficiario della misura regionale Tecnonidi gestita da PugliaSviluppo, ha presentato una carrozzina verticale dal design innovativo, un simbolo di rivoluzione tecnologica e sociale. L’Innovation Village Award, giunto alla sua sesta edizione, celebra l’innovazione sostenibile e si allinea agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, premiando idee in grado di trasformare il mondo.

Nel corso della competizione, che ha visto sfidarsi 24 progetti da tutta Italia, Limitless si è distinta vincendo anche l’ambito “Beni Culturali, Educazione Digitale, Industrie Creative, Innovazione Sociale e Turismo”. Il premio di 5.000 euro è stato il coronamento di un percorso di successo.

Accanto a Limitless, un’altra startup pugliese, Servati, si è aggiudicata il primo posto nell’ambito “Manifattura Digitale, Materiali Avanzati e Nuovi Materiali”, grazie alle sue sneakers stampate in 3D, ricevendo anche il Premio Bugnion e il Premio Materias per la valorizzazione tecnologica.

Soddisfazione espressa dall’assessore regionale Alessandro Delli Noci, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come il gemellaggio tra Start Cup Puglia e Innovation Village Award per creare sinergie tra imprese innovative: “Queste collaborazioni rappresentano opportunità di crescita e visibilità per i nostri talenti, rafforzando il tessuto imprenditoriale pugliese”.

Tra i vincitori anche BeadRoots, che ha conquistato la sezione dedicata alle Start Cup regionali, mentre altre realtà pugliesi come Preinvel hanno rappresentato la regione tra i finalisti.

Prossima sfida per i vincitori della Start Cup Puglia sarà la finale del Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma a Roma il 5 e 6 dicembre. Con risultati così promettenti, la Puglia conferma il suo ruolo di protagonista nell’ecosistema dell’innovazione italiana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author