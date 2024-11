Crisi di manodopera in agricoltura: reclutamento con ConfagriJob

Il report di Banca Italia sugli ultimi sei mesi del 2024 fotografa un’Italia alle prese con una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato. Particolarmente critico il settore agricolo, che registra un calo di circa 200 mila lavoratori. Questa carenza rappresenta una sfida urgente per le imprese, soprattutto nelle province di Bari e BAT.

Per affrontare il problema, Confagricoltura ha lanciato ConfagriJob, una piattaforma digitale per la ricerca di personale agricolo, sviluppata con il Gruppo Umana e Indeed. Presentata a Palazzo della Valle, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, la piattaforma utilizza l’intelligenza artificiale per mettere in contatto aziende e candidati, agevolando la ricerca di manodopera comune e specializzata.

“Ci aspettiamo che questo servizio diventi un sostegno fondamentale per le aziende, soprattutto quelle impegnate in colture ad alta intensità di lavoro”, ha dichiarato Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-BAT. Il servizio sarà operativo in fase di test da gennaio, con l’obiettivo di entrare a pieno regime entro la primavera.

Accanto all’innovazione tecnologica, Confagricoltura punta anche sulla formazione. Con il progetto TANGO-Circular, l’associazione promuove incontri dedicati alle buone pratiche agricole e alla sostenibilità, esplorando soluzioni per lo smaltimento delle plastiche usate in agricoltura. “L’obiettivo è formare nuove figure professionali in grado di integrare economia circolare e sostenibilità nel settore agricolo”, ha spiegato Del Core.

“Senza personale e competenze non possiamo crescere né affrontare le sfide della transizione digitale e ambientale”, ha concluso il presidente. Grazie a ConfagriJob e agli incontri formativi, Confagricoltura punta a rafforzare il settore agricolo, sostenendo le aziende e facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale.

