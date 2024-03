Comune Bari, Dalla Chiesa: ‘Garantisti, ma cittadini da tutelare’

“E’ doveroso e legittimo che, dinanzi a fatti come quelli di Bari, un Ministro intervenga per fare chiarezza e stabilire un clima di verità a tutela dei cittadini. Non possono esistere “due pesi e due misure”: se quanto sta accadendo a Bari fosse successo in un Comune amministrato dal centrodestra, la coalizione avversaria non avrebbe alzato un dito. Noi siamo da sempre garantisti, non abbiamo mai puntato il dito contro nessuno a prescindere dal colore politico, ma c’è il dovere di garantire alla comunità barese trasparenza e legalità e per questo sosteniamo con convinzione l’azione del Ministro Piantedosi. Se la politica vuole essere credibile, dobbiamo essere sempre in prima linea nell’esigere rispetto per gli elettori e la sinistra dovrebbe essere con noi nella ricerca della verità”. Così l’onorevole Rita Dalla Chiesa di Forza Italia.

