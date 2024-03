Comune Bari, D’Attis: ‘Commissione atto dovuto’

“Davanti a un’operazione così vasta, con ben oltre 150 arresti, la decisione del ministro Piantedosi di insediare una Commissione di accesso per i fatti del Comune di Bari rappresenta un atto dovuto. Oltre al numero di arresti, c’è un decreto di amministrazione straordinaria di una delle società partecipate più importanti di Bari, l’Amtab, dove il condizionamento mafioso nella gestione si sta rivelando sempre più profondo. A fronte di tutto questo, il ministero non avrebbe potuto fare altrimenti: Bari merita chiarezza e il governo ha il compito di tutelare la legalità nella gestione della cosa pubblica al di là del colore politico di chi è chiamato ad amministrarla”. Lo scrive in una nota Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia e commissario regionale di Forza Italia.

