La Happy Casa Basket Brindisi sta per chiudere l’innesto di un nuovo playmaker. Sembra essere ad un passo l’americano ex NBA Ky Bowman. Il cestista classe 1997 vanta un attivo di 45 partite con 7,4 punti di media in NBA fra le fila degli Warriors. La Stella del Sud sta dunque per fissare un colpaccio degno di nota, arricchendo ulteriormente il roster a disposizione di coach Vitucci.