Dopo un’attenta e oculata ricerca, la Happy Casa Basket Brindisi ha trovato il proprio nuovo playmaker, fissando un vero e proprio colpo di mercato. In mattinata è stato infatti ufficializzato l’acquisto di Ky Bowman, play statunitense proveniente dall’NBA. Un auto-regalo di compleanno del direttore sportivo biancazzurro Simone Gioffrè, che ha donato a sé stesso ed alla piazza adriatica un profilo di primissima scelta. Il classe ’97 vanta 45 gettoni di presenza con addosso la canotta dei Golden State Warriors ed una media di quasi 7 punti e mezzo a partita. Confermata dunque l’anticipazione di Antenna Sud: un’altra pedina prestigiosa a disposizione dello scacchiere di coach Vitucci, che ha ora a disposizione un roster quasi al completo.

Questo pomeriggio la squadra si ritroverà al PalaPentassuglia per il primo allenamento della nuova stagione. La prossima settimana si partirà invece per il ritiro di Campobasso, che durerà fino a domenica 4 settembre. Poche ore prima del rientro in Puglia verrà disputata un’amichevole con la Gevi Napoli, compagine che nel weekend successivo sarà ospite a Brindisi per l’undicesima edizione del memorial Pentassuglia. Insomma, un calendario fitto di impegni per la Happy Casa Basket Brindisi, con la stagione sportiva 2022/2023 che può dirsi appena cominciata.