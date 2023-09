Le dichiarazioni del tecnico del Potenza Calcio, Alberto Colombo, al termine della gara contro il Monterosi terminata 1 a 0 (VEDI CRONACA E TABELLINO).

“Non ci sono partite facili a priori. Sicuramente c’è stato un cambio di atteggiamento della squadra e molti miglioramenti rispetto alle ultime uscite. In un periodo non particolarmente semplice per le pressioni e le aspettative che si stanno creando, una vittoria ti aiuta a lavorare meglio e a credere in te stesso. Oggi c’è stato un passo avanti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp