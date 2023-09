Lecce-Napoli 0-4: la sintesi del match

LECCE-NAPOLI 0-4 (0-1) PER LA SINTESI CLICCA QUI

RETI: 16′ Ostigard (N) 51’ Osimhen (N), 88’ Gaetano (N), 45’+5’ rigore Politano (N).

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (16′ st Dorgu); Rafia (16′ st Oudin), Ramadani, Blin (16′ st Gonzalez); Almqvist (37′ st Corfitzen), Krstovic, Strefezza (26′ st Piccoli). Panchina: Brancolini, Samooja; Venuti, Touba, Berisha, Burnete, Sansone, Listkowski. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka (30′ st Cajuste), Zielinski (38′ st Gaetano); Lindstrom (13′ st Politano), Simeone (1′ st Osimhen), Kvaratskhelia (13′ st Raspadori). Panchina: Contini, 16 Idasiak, 59 Zanoli, 50 D’Avino, 7 Elmas, 4 Demme, 23 Zerbin, 6 Mario Rui). All. Garcia.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

Ammoniti: Simeone, Kvaratskhelia, Gallo, Gonzalez per gioco falloso, Ramadani per proteste, D’Aversa per comportamento non regolamentare.

Note: Angoli: 7 a 3 per il Napoli. Recupero: 1′ e 5′. Spettatori 27.588 (21.249 abbonati) per un incasso totale di 541.829 euro.

