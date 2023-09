Il Potenza batte di misura il Monterosi: la decide Monaco

Gara in partenza dalle grandi incognite quella tra Potenza e Monterosi che si affrontano sul sintetico del Viviani in questa sesta Giornata di Campionato. Colombo rivoluziona uomini e modulo: passa alla difesa a quattro e cambia sei undecisimi rispetto alla gara contro la Casertana. Ospiti che arrivano con Taurino alla sua prima panchina dopo l’esonero di Romondini che ridispone i suoi con un inedito 3-5-2. Nessun alibi da ambo le parti e un unico obiettivo: fare risultato.

In cronaca. Primo quarto d’ora senza grandi emozioni. Il primo tiro in porta arriva al 20esimo con Frediani che non inquadra la porta calciando da fuori dagli sviluppi di un corner. Occasionissima 60 secondi dopo per il Potenza con Caturano che sfiora il palo alla sinistra di Mastrantonio su cross di Saporiti. Al 25esimo da schema su calcio di punizione, Asencio ci prova al volo ma cicca il pallone. Alla mezz’ora esatta è Silipo a provarci di sinistro da fuori area con la palla che sorvola la traversa. Due minuti dopo Asencio di testa, su cross di Porcino, spaventa il numero uno laziale. A tre dal termine della prima frazione di gara, Schiattarella, da calcio piazzato, alza troppo la mira. Al 44esimo è provvidenziale la deviazione di un difensore a far impennare il destro di Ascencio indirizzato nello specchio della porta.

Passiamo alla ripresa. Al 58esimo Caturano di testa, su cross di Porcino, costringe Mastrantonio alla deviazione in corner. E’ ancora il numero 9 rossoblù a provarci da fuori area al minuto 70 ma l’attaccante partenopeo calibra male la potenza. Il Monterosi, un minuto dopo, risponde con Costantino di testa: palla alta sulla traversa. All’82esimo Gagliano di destro costringe il portiere ospite alla deviazione in corner. Sul successivo angolo è Monaco (1-0), alla sua prima presenza in rossoblù, che dopo un batti-ribatto in area, di prepotenza la scaglia alle spalle di Mastrantonio per la rete del vantaggio dei padroni di casa. Al noventesimo Candellori subentrato a Prezioso potrebbe raddoppiare ma il suo destro sfiora la traversa. Di Renzo nel secondo dei cinque minuti di recupero, lascia il Viviani col fiato sospeso ma Gasparini salva il risultato con una uscita perfetta e coraggiosa.

Finisce così. Un Potenza compassato, forse timoroso di sbilanciarsi troppo, vince di misura contro un Monterosi che deve riorganizzarsi agli ordini di mister Taurino. La squadra di Colombo conquista tre punti importantissimi per il morale e la classifica, non subisce gol per la prima volta da inizio Campionato, ma deve trovare ancora un’anima e un gioco che possa davvero dimostrare il vero valore del “leone rampante”.

IL TABELLINO DI POTENZA– MONTEROSI (1-0)

Sabato 30 settembre 2023, ore 18.30, stadio “A. VIVIANI”: 6a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA CLACIO (4-3-2-1): Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino; Saporiti (62’ Steffè), Schiattarella (80’ Laaribi), Prezioso (80’ Candellori); Asencio (73’ Gagliano), Rossetti (62’ Volpe); Caturano.

A disp.: Alastra, Maddaloni, Armini, Mata, Verrengia, Hristov.

All.: Alberto COLOMBO

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Mastrantonio; Cinaglia (70’ Sini), Tartaglia, Piroli; Di Renzo, Frediani (82’ Fantacci), Di Paolantonio, Parlati, Bittante; Costantino (82’ Vano), Silipo (77’ Ekuban).

A disp.: Rigon, Di Francesco, Giordani, Perrotta, Conti, Palazzino, Tolomello, Ferrari.

All.: Roberto TAURINO

Arbitro: Vergaro (Bari)

Guardalinee: Conti (Seregno) – Pinna (Oristano)

Quarto Uomo: Decimo (Napoli)

MARCATORI: 83’ Monaco

AMMONITI: 60’ Parlati, 63’ Schiattarella, 79’ Frediani, 84’ Verrengia (dalla panchina)

CORNER: 8 – 6

RECUPERO: 0’ – 5’

SPETTATORI: 2759 per un incasso lordo di 29.285,98 euro

