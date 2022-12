Condividi su...

Linkedin email

CISTERNINO – Alla guida del suo suv, si è ribaltato sulla Strada Provinciale 9, all’altezza di Cisternino, impattando con un muretto a secco e riportando ferite varie medicate poi in ospedale. È accaduto alle prime ore di oggi, sabato 17 dicembre. Erano circa le 5 di mattina, quando una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco del comando di Ostuni è giunta sul posto, chiamata alla messa in sicurezza del mezzo, una BMW X2, e, quindi, per la bonifica dell’impianto elettrico e dell’impianto di erogazione del carburante. Il conducente dell’auto è stato invece soccorso dagli operatori sanitari del 118 e poi trasportato in ospedale.