Cinema: “The Weekend” trionfa al Monsters Film Festival

Arriva dalla Nigeria il vincitore della settima edizione di Monsters – Fantastic Film Festival, che ha incoronato The Weekend di Daniel Oriahi miglior lungometraggio. Presentato in Puglia in anteprima nazionale, il film è stato premiato per “l’abilità nel giocare con gli archetipi dell’horror, integrando realtà e tradizioni locali in un’opera di respiro internazionale dal grande potere di intrattenimento”, secondo la giuria composta da Mariano Baino, Coralina Cataldi-Tassoni e Fabrizio Laurenti.

Nella sezione cortometraggi, il premio per il miglior film è andato al belga Entrails of Savage Capitalism di Julian Cescotto, presentato in prima mondiale. La giuria, formata da Ivan Saudelli, Paolo Ferretti e Anthony Ettorre, ha lodato l’opera per la sua “brutale semplicità e l’ansiogena efficacia narrativa che costringono lo spettatore a una presa di coscienza sociale attraverso una satira politica disturbante”.

Il festival, tenutosi a Taranto dal 25 al 30 novembre, ha avuto come sedi il Savoia Cityplex e Spazioporto, dove nella serata finale si è svolta la premiazione. Con 52 titoli provenienti da tutto il mondo, questa edizione ha segnato un record, tra anteprime e proposte di alta qualità.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto gli obiettivi prefissati, in un percorso di crescita che ha incontrato il favore di pubblico e professionisti”, ha dichiarato il direttore artistico Davide Di Giorgio. “Vedere l’entusiasmo per titoli di concorso come per un classico come Godzilla è una soddisfazione condivisa con tutto lo staff”. Il direttore organizzativo Massimo Causo ha invece sottolineato le difficoltà di un anno segnato da ritardi nei sostegni pubblici, ribadendo l’importanza di un supporto istituzionale più solido per il futuro del settore.

Tra i premi speciali, miglior regia per A Mother’s Embrace di Cristian Ponce (Brasile) e per il corto Playing God di Matteo Burani (Italia/Francia). Menzioni speciali per My Brother Jeremy di Luke De Brún (Irlanda) e Frecuencia Z di Charli Sangar (Spagna). Novità di quest’anno, il concorso Monster Kids, riservato ai bambini, ha premiato Dark Globe di Donato Sansone.

La settima edizione, dedicata alle figure delle vampire, ha celebrato il maestro francese Jean Rollin con una retrospettiva e ha visto il debutto della sezione sperimentale Vortex, tra ricerca e innovazione. Grande affetto anche per Mariano Baino e Coralina Cataldi-Tassoni, protagonisti della proiezione del loro nuovo film Astrid’s Saints, realizzato in oltre dieci anni.

Monsters Festival si conferma così una vetrina internazionale per il cinema fantastico, capace di mescolare tradizione e sperimentazione con un successo sempre crescente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author