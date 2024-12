Cinema: il pugliese Andrea Simonetti trionfa all’Asti Film Festival

Splendida affermazione per il pugliese Andrea Simonetti, premiato come miglior attore nella sezione in concorso «La prima cosa bella» all’Asti Film Festival. L’artista tarantino ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la sua interpretazione nel film «L’abbaglio», diretto da Alessandra Cardone.

Alla sua prima prova come protagonista sul grande schermo, Simonetti veste i panni di Nicola, un ristoratore salentino che, insieme alla figlia Aqua (Denise Tantucci), conquista il cuore e il palato della star di Hollywood Johnny Light (Christopher Bakus). Una storia ispirata a un fatto reale, che vede la regia della milanese Alessandra Cardone e la produzione della pugliese Scirocco Film. Il film sarà presto distribuito nelle sale grazie a 102 Distribution.

Simonetti, impossibilitato a essere presente, ha affidato a un video il suo messaggio di ringraziamento: «I premi ci riempiono di gioia, ma soprattutto ci spronano a fare sempre meglio. Questa gioia la voglio condividere con Alessandra Cardone, che mi ha scelto per questo ruolo da perfetto sconosciuto, con la Scirocco Film e con i miei splendidi partner, Denise e Christopher».

Il premio all’Asti Film Festival si aggiunge a quello del pubblico ottenuto da «L’abbaglio» lo scorso settembre all’Otranto Film Festival, mentre la première si era tenuta a giugno al Cascais Film Festival di Lisbona.

Nato nel 1981, Simonetti vanta una solida formazione teatrale presso il Teatro Stabile di Torino con Luca Ronconi. Oltre alla carriera di attore, si è distinto come autore e regista, con opere premiate in festival nazionali e internazionali. Tra i suoi lavori più noti spiccano i cortometraggi «Alle corde», «La fuitina» e «Dorothy non deve morire». Nel 2018 ha vinto il Premio Solinas Experimenta Serie con la serie tv «Up&Down», prodotta da Rai Fiction.

Sul set, Simonetti ha recitato in produzioni come «Black Stars», «Manuale d’amore 2» e «Loro» di Paolo Sorrentino. Inoltre, ha collaborato come assistente alla regia per «Il grande spirito» di Sergio Rubini.

Un riconoscimento importante, dunque, che segna un ulteriore passo avanti nella carriera di un artista che si conferma poliedrico e talentuoso.

