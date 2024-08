Cinema pugliese a Venezia con miniserie ‘Leopardi’ di Sergio Rubini

Anche quest’anno, la Puglia torna protagonista al Festival di Venezia con la proiezione in anteprima mondiale della miniserie Rai “Leopardi. Il poeta dell’infinito”, diretta da Sergio Rubini e sostenuta da Apulia Film Commission e Regione Puglia. Dopo la proiezione riservata alla stampa, la première ufficiale si terrà domani, giovedì 29 agosto, alle 15.

La miniserie, fuori concorso al festival, racconta la vita del celebre poeta Giacomo Leopardi, esplorando con profondità e sguardo disincantato i temi centrali della sua opera. Scritta dallo stesso Rubini insieme a Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, la serie vede protagonisti attori del calibro di Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Valentina Cervi e Alessandro Preziosi.

Dopo l’anteprima veneziana, la serie andrà in onda in prima serata su Rai 1, divisa in due puntate previste per il 16 e 17 dicembre 2024. Prodotta da IBC Movie con Rai Fiction e Rai Com, la miniserie ha beneficiato del sostegno dell’Apulia Film Fund e di Apulia Film Commission, con riprese effettuate in diverse località pugliesi, tra cui Taranto, Martina Franca e Foggia.

Il Festival di Venezia rappresenta anche un’occasione strategica per Apulia Film Commission e Regione Puglia per promuovere l’industria audiovisiva locale. Domenica 1° settembre, all’interno dell’Italian Pavilion presso l’Hotel Excelsior, si terrà un incontro dedicato ai professionisti del settore, dove verranno presentati i fondi e i servizi offerti dalla Puglia per l’audiovisivo. Tra i partecipanti, Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia, e Annamaria Tosto, Presidente di Apulia Film Commission.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author