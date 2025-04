Francavilla Fontana, “Capitale Europea dell’inclusione”: un riconoscimento da Bruxelles per la comunità locale

Si è tenuta ieri a Bruxelles la cerimonia per il conferimento del premio “Capitale europea dell’inclusione e della diversità 2025” a cui ha partecipato anche Francavilla Fontana inserita nella lista dei dieci Comuni finalisti. Il premio è istituito dalla Commissione europea e pone l’attenzione sulle politiche antidiscriminatorie degli enti locali. Apprezzamento hanno suscitato le numerose iniziative di questi anni da parte del Comune di Francavilla Fontana su disabilità, parità di genere, diritti lgbt e cittadinanza attiva.

“Le nostre iniziative – ha dichiarato l’assessore Sergio Tatarano che ha rappresentato la città di Francavilla Fontana a Bruxelles – su temi spesso osteggiati o ignorati hanno ottenuto il riconoscimento autorevole e prestigioso che ci sprona ad andare avanti ancora nella stessa direzione. Personalmente mi porto dentro una esperienza che è una occasione di crescita, circondato da chi lavora anche nella trincea delle comunità locali ogni giorno per una Europa sempre più luogo di libertà, democrazia e solidarietà. Una vera iniezione di fiducia per chi crede che la politica sia uno strumento per migliorare la vita delle persone in carne ed ossa, contro ogni forma di discriminazione e di intolleranza”.

