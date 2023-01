MATERA – Dopo il successo del Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record del cinema italiano, CHECCO ZALONE sbarca a Matera con il suo spettacolo dal titolo Amore + IVA. Uno spettacolo in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

“A nome di DOGMA 95, ho il piacere di annunciare a Matera due date dello spettacolo Amore + IVA di CHECCO ZALONE, rispettivamente il 22 e 23 giugno 2023.” – annuncia Angelo Calculli, uno dei direttori artistici di DOGMA 95 – “Ringrazio a nome mio e di tutti i soci la Arcobaleno Tre, Nicolò Presta e l’artista per aver accettato di essere presenti a Matera con questo spettacolo che sta riscuotendo enorme successo in Italia. I dettagli nei prossimi giorni. Un grazie anche alla città di Matera che in questi giorni ci sta mostrando tanto affetto nel sostenerci, all’Amministrazione Comunale per lo sforzo che sta facendo per concederci la possibilità di tenere a Matera eventi di tale portata e alla Fondazione Matera 2019. Colgo l’occasione anche per annunciare l’avvio di una sinergica collaborazione con Franco Braia e con la Quadrum, storica società di organizzazione eventi , per la gestione delle nostre attività sul territorio di Matera e della Provincia.” – conclude.

