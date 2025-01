Champions League, vittorie decisive per Milan e Inter

Nella settima giornata della fase a gironi di Champions League, il Milan supera il Girona 1-0 a San Siro, raggiungendo quota 15 punti e assicurandosi almeno l’accesso ai playoff. Grazie a questa vittoria, i rossoneri entrano nella top 8 del torneo, traguardo che garantirebbe l’approdo diretto agli ottavi di finale. Il match, combattuto e ricco di emozioni, viene deciso nel finale del primo tempo da uno splendido gol di Rafael Leao. Ora il Milan affronterà la Dinamo Zagabria, in trasferta, nell’ultima sfida del girone per consolidare la propria posizione.

Vittoria importante anche per l’Inter, che espugna il campo dello Sparta Praga con un 1-0 firmato Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sblocca la gara al 12’ con un destro al volo spettacolare che si insacca sotto la traversa. I nerazzurri salgono così a 16 punti, avvicinandosi alla qualificazione diretta agli ottavi, distante ormai solo un punto. Tuttavia, la squadra di Inzaghi manca l’occasione di segnare più gol, elemento che potrebbe pesare in caso di arrivo a pari punti con altre formazioni. La prossima settimana l’Inter ospiterà il Monaco a San Siro in un match decisivo.

CLASSIFICA 7a GIORNATA

