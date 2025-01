Taranto, Mastromonaco ai saluti: “Speravo che questo momento non arrivasse mai”

Dopo quasi 5 stagioni e più di 100 partite, Gianluca Mastromonaco lascia il Taranto. Attraverso un post sulla propria pagina Instagram, infatti, l’esterno ha salutato il popolo rossoblu. L’ex Inter dovrebbe approdare al Renate, club militante nel Girone A di Serie C. Queste le parole del centrocampista:

“Ciao Taranto,hai visto come passa in fretta questo maledetto tempo?

Avrei voluto non fosse passato così velocemente o forse avrei preferito fermarlo.

Speravo che il mio momento non arrivasse mai, il momento di doverti salutare, salutare questa città che orami è diventa casa mia.

Sono arrivato a Taranto che ero un ragazzino e grazie a voi dopo ciqnue stupendi anni vi saluto da uomo, mi avete insegnato tante cose , mi avete accolto come un figlio e mi avete fatto sentire il vostro affetto ogni singolo giorno e di questo ve ne sarò per sempre grato.

Ho vissuto momenti indimenticabili e conosciuto persone che porterò per sempre nel mio cuore.

Ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo mio percorso partendo dalla società, i vari allenatori e i miei compagni con cui ho condiviso questi anni passati insieme.

Ringrazio Taranto per avermi dato la possibilità e l’onore di giocare e rappresentare questa tifoseria,questa gente,

che si merita palcoscenici diversi da questi.

Da oggi avrete un tifoso in più che vi seguirà con la speranza di poter tornare a tifare e sognare insieme a quei colori che meritano di essere portati in alto.

ARRIVEDERCI Taranto mia,sarai per sempre nel mio cuore che orami è diventato ❤️💙

Grazie di tutto,a presto.

Gian Luca”.

