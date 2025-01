È fatta: Virtus Francavilla, colpo Simone Iocolano

Simone Iocolano sarà un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. Come anticipato nel corso della trasmissione ‘Speciale Calciomercato – il Salotto del Calcio’ l’ex Juventus ha chiuso in tarda serata l’accordo con il club del Presidente Antonio Magrì. La Virtus, che ha valutato attentamente il calciatore in questi giorni, ha vinto la concorrenza di numerosi club di Serie C e D. A questo punto si attende solo l’annuncio ufficiale ma con ogni probabilità Iacolano sarà a disposizione di Rogazzo già per la gara contro la Fidelis Andria.

