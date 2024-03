Cerignola, tra presente e futuro: l’era Raffaele comincia da Catania

CERIGNOLA – Salvare il presente con uno sguardo al futuro, si può riassumere così la scelta di affidare la panchina a Giuseppe Raffaele. Il Cerignola riparte dal tecnico siciliano per uscire dal vortice negativo di queste otto partite, ma anche per cominciare a programmare il futuro prossimo con quella che sembra, ad oggi, l’unica certezza: Raffaele sarà l’allenatore anche nel prossimo campionato. Uno stimolo importante per i calciatori, chiamati adesso a rispondere sul campo e consapevoli che, sulla base di queste sette sfide che restano, verranno prese delle decisioni su quello che sarà il nuovo progetto tecnico ofantino. L’obiettivo imminente, intanto, sarà quello di dare un senso a questo finale di stagione: in primis mettere alle spalle la negatività del momento, allontanare definitivamente il sedicesimo posto per cercare, poi, di agganciare un piazzamento play-off. Servirà ricostruire dalle macerie, soprattutto mentali, di una squadra che deve ritrovare le giuste motivazioni. L’avventura di Raffaele parte dal Catania, una gara poco indicativa, specialmente dal punto di vista tattico, da cui però ci si attende una reazione di carattere dopo lo scossone di inizio settimana.

