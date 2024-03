Barletta, verso lo scontro salvezza con il Rotonda

BARLETTA – Riprende la marcia del Barletta dopo il ko di domenica a Palma Campania. La salvezza diretta si è allontanata a quattro punti, con il Rotonda, prossimo avversario al Puttilli, che affronterà i biancorossi certo di non scivolare in zona playout in caso di sconfitta. La squadra di Ciullo, in ogni caso, non può permettersi di fallire l’appuntamento del 17 marzo contro i lucani, provando a portarsi ad una sola lunghezza di distanza.

Settimana ripartita con il consueto programma di allenamenti: seduta pomeridiana il martedì e doppia sessione il mercoledì. Novità importanti nello scacchiere biancorosso, con tre rientri che possono ampliare il ventaglio di opzioni in vista di domenica. Lobosco ha scontato il turno di squalifica e riprenderà il suo posto sulla corsia mancina della difesa. Nuovamente in gruppo Eyango dopo diverse settimane di stop, pronto ora per giocarsi una maglia da titolare a centrocampo. Arruolabile anche Garofalo, che fornisce un’alternativa in più sulla fascia destra del pacchetto arretrato.

Ciullo punta ad un maggiore cinismo sotto porta, di fatto ottenuto a Palma Campania dopo l’ingresso di La Monica, autore del gol che ha momentaneamente riacceso le speranze del Barletta prima del tris della Palmese. Il tecnico leccese ripartirà dai suoi punti fermi in difesa e in mediana, ma prendono piede le valutazioni in attacco dopo un’altra prova incolore di Diaz. Otto giornate da giocare e un trittico fondamentale all’orizzonte: Rotonda in casa, Gravina fuori e derby della BAT con la Fidelis Andria. Il Barletta, per salvarsi, deve massimizzare i risultati nel mese di marzo.

