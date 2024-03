Eccellenza: Molfetta-Bisceglie derby cruciale per le sorti del Girone A

Fari puntati sul “Poli”, fari puntati sul derby tra Molfetta e Bisceglie, novanta minuti che potrebbero decidere la stagione delle due compagini protagoniste del Girone A di Eccellenza. I nerazzurro stellati stanno conducendo un campionato a parte: i tre punti contro il San Marxo sono valsi l’aritmetica vittoria del raggruppamento, giunta con la tredicesima vittoria consecutiva ed una cavalcata da 19 successi in 23 partite disputate. Opposto invece il momento dei biancorossi, reduci dal k.o. contro il Polimnia e dal pari incolore di Canosa, due gare senza segnare che hanno pesantemente frenato la corsa verso un primato ormai irraggiungibile.

Visto il regolamento vigente, che prevede la disputa della prima fase play-off soltanto se tra le prime due della classe non ci siano più di sette punti di distacco, l’attuale divario di dieci lunghezze consentirebbe al Bisceglie di accedere direttamente alla finalissima contro la vincente del Girone B. Motivo per cui lo scontro diretto di domenica 17 marzo, e valido per la terzultima giornata di campionato, risulterà decisivo specialmente per il Molfetta di Branà, all’ultima spiaggia nella speranza di non vanificare le speranze di promozione. D’altro canto, la capolista potrebbe chiudere quasi definitivamente i giochi, proiettandosi poi allo spareggio finale. Per il Bisceglie, dunque, anche una chance per riscattare la bruciante e rocambolesca eliminazione dalla fase regionale di Coppa Italia, giunta ad ottobre, proprio al “Poli” nel derby più sentito.

Si prevede, dunque, una cornice infuocata, il club biancorosso ha annunciato la “Giornata Pro Molfetta” per un appuntamento delicatissimo, per i padroni di casa un vero e proprio spareggio anticipato.

