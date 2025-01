Cerignola, tifosi e calciatori in consegna di doni ai bimbi ricoverati in ospedale

Non c’era gesto più nobile per cominciare al meglio il 2025. Nella mattinata di venerdì 3 gennaio alcuni calciatori dell’Audace Cerignola, in particolare Zak Ruggiero, Giancarlo Bianchini, Santiago Visentin, e Giuseppe Fares, in compagnia e su iniziativa di tifosi gialloblù appartenenti ai gruppi organizzati “Fedelissimi” e “Brigate Gialloblù“, hanno consegnato regali e doni di svariato genere ai bambini ricoverati nel reparto pediatria dell’ospedale Tatarella di Cerignola.

Un momento di aggregazione e di gioia alla presenza di alcune allegre mascotte per i piccini meno fortunati che hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino alcuni dei loro beniamini, una donazione di cuore da parte di alcuni tifosi del Cerignola e degli stessi calciatori, portatori di doni, buon esempio ma soprattutto di allegria e spensieratezza per coloro che hanno dovuto trascorrere queste giornate di festa sul letto di un ospedale.

Di seguito alcune immagini della donazione

