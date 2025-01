Team Altamura, emergenza in vista di Foggia. Mercato senza frenesia

Emergenza, è la parola giusta con cui definire il momento dell’Altamura, chiamata ad esordire nel suo 2025 nel giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, allo “Zaccheria”. Contro il Foggia, agli ordini di mister Di Donato, mancheranno molto probabilmente almeno otto elementi: lo squalificato D’Amico si aggiunge ai lungodegenti Sabbatani, Sadiki, e Palermo, per quest’ultimo un fastidioso infortunio che potrebbe tenerlo fuori ancora per diverse settimane; ai box anche Franco, oltre a Bumbu e Pane alle prese con problemi di natura influenzale. Non dovrebbe essere tra i convocati neanche Molinaro, in uscita dall’Altamura dopo tre anni e mezzo in biancorosso: arrivato nel 2021 dal Catanzaro, l’esterno classe ’98 avrebbe sul piatto delle proposte, il club murgiano resta in attesa di novità. Rischiano, dunque, di essere meno di quindici i calciatori con cui raggiungere il capoluogo dauno, una situazione emergenziale che la società e lo staff tecnico intendono fronteggiare senza frenesie: per il target di mercato biancorosso sarà decisiva la seconda metà di gennaio, motivo per cui i giorni precedenti e subito successivi alla gara di Foggia saranno di strategica attesa. Gli interventi del ds Grammatica dovranno essere economicamente e tecnicamente oculati: tra i profili maggiormente graditi a sinistra c’è Pasqualino Ortisi, terzino classe 2002 del Messina, pista al momento in stand-by viste le particolari vicissitudini del club peloritano; si allontana Vincenzo Onofrietti, esterno ora alla Turris ma di proprietà del Bari con cui non si è raggiunto un accordo; sfumato anche il centrocampista Sergio Maselli, pronto a lasciare Giugliano per approdare al Picerno. Tra le priorità anche un paio di rinforzi in attacco, proseguono senza frenesia le valutazioni per Emmanuele Santaniello, ormai fuori dai programmi del Foggia. In uscita al momento nessuna situazione concreta, registrati alcuni sondaggi per gli eventuali prestiti di Poggesi e Peschetola, entrambi comunque a disposizione per il match dello “Zaccheria”.

