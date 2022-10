Cerignola-Taranto, sfida infrasettimanale in programma martedì 18 ottobre e valida per la 9a Giornata del Girone C della Serie C, sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre). Le due squadre, separate in classifica da due punti, si affronteranno per la prima volta tra i professionisti sul sintetico del Monterisi a partire dalle 21.00. Telecronaca del match affidata a Gianni Sebastio. Subito dopo, parola ai protagonisti in campo.