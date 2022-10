Salvatore “Sasà” Ciullo è il nuovo allenatore del Matera. L’ex Taranto e Brindisi sarà coadiuvato in panchina da Pasquale Martinelli. Ciullo prende il posto di Antonio Finamore, dimessosi la scorsa settimana dopo il ko casalingo nel recupero con il Bitonto.

COMUNICATO DEL MATERA – Salvatore Ciullo e Pasquale Martinelli affinché gli stessi assumano la guida tecnica del ns team fino al termine della stagione. Come è noto, sono due allenatori con un importante passato (e cuore) biancazzurro e questo ha molto influito sulla loro scelta. I due mister saranno presentati oggi pomeriggio, nella sala stampa dello Stadio cittadino, alle ore 17,30. Grazie a Salvatore e Pasquale che hanno accettato le nostre proposte e grazie sempre al mister uscente Antonio Finamore per ciò che ha fatto e per come si è nobilmente comportato.