LECCE-FIORENTINA 1-1: HIGHLIGHTS

RETI: 43′ Ceesay (L), 48’ Kouamè (F).

LECCE 433: Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti (89’ Gendrey), Gallo; Gonzalez (89’ Helgason), Blin, Askildsen (69’ Bistrovic); Strefezza (89’ Oudin), Ceesay, Banda (74’ Di Francesco). Panchina: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Colombo, Tuia, Listkowski, Persson, Pezzella, Rodriguez. All.: Baroni.

FIORENTINA 433: Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor (59’ Milenkovic), Biraghi; Bonaventura, Mandragora (59’ Duncan), Barak; Kouamè (83’ Ikonè), Jovic (7′ Cabral), Nico Gonzalez. Panchina: Venuti, Terzic, Bianco, Zurkowski, Saponara, Cerofolini. All. Italiano.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

AMMONITI: Mandragora, Kouamè, Blin, Strefezza, Umtiti, Martinez Quarta per gioco falloso, Terracciano per comportamento non regolamentare.

ESPULSO: Gallo (L) al 90’ per doppia ammonizione.

NOTE: Angoli 8 a 2 per la Fiorentina. Recuperi 2′ e 5′. Spettatori 24.925 (19.948 abbonati) per un incasso totale di 423.779 euro.