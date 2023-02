CERIGNOLA – Dare continuità è il primo pensiero di Michele Pazienza. Il suo Cerignola, domenica, affronterà l’Avellino davanti al pubblico del “Monterisi”. Per gli ofantini può essere l’occasione giusta per raggiungere e superare quota 40 punti. Ciò significherebbe salvezza a febbraio, per una neopromossa alle prime armi una vera impresa sportiva. Leggendo la classifica, si tratterà di un vero e proprio scontro play-off. L’intenzione sarebbe quella di raggiungere, già domenica pomeriggio, l’obiettivo primario, per poi poter puntare in alto senza pressioni. L’Audace ha ripreso il proprio cammino con i 4 punti totalizzati fuori casa contro Gelbison e Messina. Occhio però a questo Avellino: i lupi vivono un ottimo momento, arrivando dal netto successo contro il Crotone, un 3-1 che ha rianimato le ambizioni di una piazza caldissima. La squadra di Rastelli, prima di battere i calabresi, aveva rifilato quattro reti al Potenza. Tra le fila dei campani non ci sarà Tito, per lui un turno di squalifica. Stesso discorso per Sainz Maza, centrocampista ofantino fermato dopo la beffarda doppia ammonizione rimediata a Messina. Nel complesso, praticamente tutto l’organico dovrebbe essere a disposizione di Pazienza, che può contare su uno spogliatoio di nuovo armonioso dopo qualche settimana di difficoltà. Si prevede inoltre un’ottima cornice di pubblico, con al seguito un buon numero di tifosi provenienti dall’Irpinia, ai quali sono stati concessi 400 biglietti. Dunque, un match che può seriamente svoltare la stagione di questo Cerignola.

