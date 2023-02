Foggia: Gallo, ‘Crotone squadra di valore e qualità’

(Di Lorenzo Ruggieri) Per il Foggia si prospetta un vero e proprio tour de force, tra campionato e Coppa Italia. Nei prossimi sette giorni, i rossoneri affronteranno ben tre avversarie: Crotone, Juventus Next Gen e Juve Stabia. Il tecnico dei satanelli Fabio Gallo, però, non guarda al futuro: “Il mio pensiero è rivolto alla gara col Crotone”, ha ammesso l’allenatore durante la conferenza stampa antecedente la sfida con i pitagorici: “Affronteremo una squadra di valore e di cui conosciamo le qualità. La partita di domenica scorsa appartiene alla storia, dobbiamo restare concentrati su quella che ci attende. Siamo abituati ad affrontare ogni compagine al massimo, il Crotone cercherà sicuramente di metterci in difficoltà. Oltre agli squalificati, saranno assenti anche Beretta e Vacca. Giocherà Rizzo. Ogni gara nasconde delle insidie e solo dopo la sfida col Crotone penseremo alla semifinale di Coppa Italia”.

