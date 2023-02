Picerno: Brutto incidente stradale per Emmausso

Brutto incidente stradale per Michele Emmausso, attaccante del Picerno. Per cause ancora in fase di accertamento, il calciatore è rimasto coinvolto in uno scontro frontale e, fortunatamente, se l’è “cavata” con un braccio rotto e una vistosa ferita sulla fronte. Dall’ospedale, dove è stato trasportato subito dopo l’impatto, Emmausso ha voluto tranquillizzare tutti pubblicando su Instagram una foto corredata dalla scritta: “Tutto ok”. Ovviamente, resterà fermo a lungo. Nell’incidente è rimasta ferita in modo più grave un’altra persona.

