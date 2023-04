CERIGNOLA – Il Cerignola chiude la propria stagione regolare pareggiando in casa della Juve Stabia. Malcore rimette in carreggiata gli ofantini, sotto 2-0 nel primo tempo. Così Michele Pazienza in sala stampa: “Il pareggio è giusto per quanto espresso in tutta la partita, si poteva fare meglio soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la squadra è stata molto più propositiva. Espulsione? È stata una decisione ingiusta, sbagliano anche gli arbitri così come ho sbagliato io nelle scelte iniziali che mi hanno portato a fare un cambio dopo trenta minuti. Remake ai play-off? ll calcio è bello anche per questo, noi non cambieremo il nostro assetto e non giocheremo assolutamente per il pareggio. Le scelte iniziali di oggi sono state legate a delle rotazioni in difesa, Blondett è acciaccato. Qualcosa non ha funzionato, volevo creare più gioco in mezzo al campo ma mi sono allontanato dalle nostre caratteristiche principali. Perciò ho deciso di cambiare Bianco a cui ho chiesto scusa, lui non ha nessuna colpa, ho sbagliato valutazioni. Inoltre, abbiamo perso troppi duelli e questo ci ha penalizzati. Non possiamo abbassare la guardia, a partire dall’input che io stesso do ai calciatori che mi seguono in tutto. Rammarico per il quarto posto? Sarei cattivo se pensassi questo dopo la rimonta di oggi, abbiamo raggiunto un risultato straordinario attraverso un percorso di crescita che ha coinvolto tutti quanti.

