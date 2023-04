Taranto: Capuano, ‘Prendere a pallonate il Messina non è bastato’

( Di Lorenzo Ruggieri ) “La squadra ha disputato una gara straordinaria, abbiamo preso a pallonate il Messina. Abbiamo colpito tre legni e creato numerose occasioni. Abbiamo sbagliato qualche chance, potevamo fare meglio ma non vincere una partita del genere è inquietante. Gara preparata benissimo, anche oggi abbiamo registrato un clean sheet. Il calcio è fatto di emozioni, il gol non assegnato a Potenza ci ha condannati. La stagione, però, resta meravigliosa. Abbiamo riportato entusiasmo in questa piazza, come dimostra l’affluenza allo Stadio quest’oggi. Abbiamo mantenuto tutte le promesse, sudando la maglia. Solo il fato ci ha negato questo sogno e mi dispiace per la gente e per l’ambiente. Vorrei ringraziare i ragazzi, è stato un onore e un piacere allenarli. Le loro lacrime al termine della gara di oggi dimostra il senso di appartenenza. Ho ottenuto una rivincita su me stesso e ad oggi sono fiero di svolgere questo mestiere”.

Condividi su...



Linkedin

email