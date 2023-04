Lecce: Baroni, ‘Prestazione importante, lo spirito c’è’

Marco Baroni, tecnico del Lecce, analizza con amarezza il ko di San Siro con il Milan: “Il rammarico c’è quando si perde, ma resta la consapevolezza di un’altra prestazione importante. Mi sono complimentato con i ragazzi per aver disputato un’ottima partita, deve essere questo lo spirito da qui alla fine. Ci serve compattezza: con questa voglia e motivazione, la situazione girerà. Noi sapevamo il nostro percorso, abbiamo lavorato anche per soffrire e lo facciamo benissimo, è il nostro DNA. Con queste prestazioni, gli episodi non possono essere sempre negativi. Continuiamo, insistiamo ancora più convinti”.

