Foggia: Rossi, ‘I tifosi devono essere meno freddi’

“Quando sono arrivato non avevo idea di quante partite fossero rimaste o con chi dovessimo giocare. Indipendentemente dalla categoria, o vieni qui o non accetti. Due giorni dopo il mio arrivo, ho provato a mettere a disposizione le mie conoscenze. Playoff? Come ho già detto, fare previsioni è inutile. Piuttosto, ho avvertito un po’ di freddezza dell’ambiente nel primo tempo. Capisco i tifosi, ma erano un po’ timidi. Possono darci molto e spero ci aiutino. Noi, dal canto nostro, continueremo a lavorare sodo dando tutto quello che abbiamo. Capogna? L’ho fatto debuttare perché se lo merita”. Così Delio Rossi, tecnico del Foggia, analizza il netto successo (4-0) sulla Turris.

