Cerignola, Pazienza: “Guai a cullarsi sulla vittoria di Foggia”

Condividi su...

Linkedin email

“Queste sono gare difficili, le più pericolose. Affrontiamo una squadra costretta a vincere, ferita da un avvio di stagione negatico nonostante abbia in rosa calciatori molto importanti”. Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, presenta così la gara con la Viterbese: “Noi avremo assenze importanti e questo può avere un peso, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo tre gare in una settimana. Siamo in un buon momento, veniamo da una storica vittoria col Foggia, spero che questo non porti qualcuno a cullarsi”.