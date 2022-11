Condividi su...

(Di Lorenzo Ruggieri) Sconfitta di Francavilla: “Veniamo dalla grandissima prestazione di Francavilla, anche se il risultato è stato umiliante e bugiardo. Abbiamo preso un solo tiro in porta, creando 6/7 palle gol e giocando per 30 minuti nella loro metà campo. Ciò, però, denota i nostri limiti. Abbiamo disputato una partita importante: martedì, alla ripresa, mi sono complimentato con i ragazzi, ma abbiamo analizzato anche gli episodi. Guida in panchina? È un ottimo calciatore, solo che stava perdendo brillantezza. Quando è subentrato ha creato diverse occasioni”.

Avellino: “Abbiamo lavorato molto in settimana e conosciamo le insidie del match. Non guardiamo la classifica dell’Avellino, ha diversi giocatori che farebbero bene in qualsiasi squadra di C e puntava a vincere il campionato. A mio avviso, i campani finiranno quarti o quinti, ma siamo convinti di poter effettuare un’ottima prestazione. Noi, come i nostri rivali, abbiamo bisogno di punti e stiamo bene. I trascorsi? Sono arrivato ad Avellino in un momento particolare, con una situazione societaria drammatica e un calendario impossibile. Tuttavia, resta una delle esperienze più belle nella mia carriera. Ho tanti amici lì e ci sarà la stessa emozione di quando affrontavo il Taranto da avversario. In questo momento sono concentrato sul club ionico”.

Indisponibili e recuperi: “Vannucchi, Labriola e Ferrara rientrano dalla squalifica. Recuperiamo Antonio Romano, non ha i 90 minuti nelle gambe ma è convocabile. Perdiamo, però, altri giocatori tra cui De Maria, il quale ha un problema fisico non grave”.

Calendario e crescita: “Siamo in netta crescita sulla tenuta del campo e sulla condizione fisica. A Francavilla lo abbiamo dimostrato, giocando anche con sette under. Ora incontreremo diverse squadre importanti in pochi giorni e qualcuno dovrà fare gli straordinari. A prescindere dal valore degli avversari, però, mi preoccupa il numero ristretto dei miei giocatori e i troppi incontri ravvicinati”.