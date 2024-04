Cerignola, le ultime in vista del derby spareggio dello “Zaccheria”

CERIGNOLA – I novanta minuti più importanti della stagione, la partita che potrebbe incidere, più di tutte, sull’esito finale del campionato, e di conseguenza sul giudizio complessivo di un’annata dai mille volti. Allo “Zaccheria” il Cerignola si gioca quasi tutte le possibilità di accedere alla griglia play off, i gialloblù potranno essere artefici del loro destino, con due vittorie in queste ultime due gare il decimo posto sarebbe certo. Facile a dirlo, sarebbe quasi un’impresa riuscirci. Il derby sarà uno spareggio, crocevia decisivo anche per il Foggia, che tra le mura amiche ha saputo far male quasi a tutti, compresa la già promossa Juve Stabia. Motivo per cui Raffaele dovrà contare sul miglior Cerignola possibile. C’è da fare i conti, come al solito, con le defezioni: Martinelli sconterà il terzo ed ultimo turno di squalifica, da valutare le condizioni di Allegrini, Bezzon e Tentardini, quest’ultimo uscito malconcio contro la Virtus Francavilla. Ormai conclusa la regular season di Ruggiero, operato al menisco, Raffaele spera di recuperare Capomaggio, in crescita le quotazioni per una sua convocazione. Proprio da qui dipenderanno le scelte nell’ormai consolidato 3-5-2. Krapikas potrebbe riprendersi la porta, in difesa Visentin e Gonnelli dovrebbero affiancare capitan Ligi, rientrato domenica scorsa dopo quasi cinque mesi. A centrocampo Bianchini ha dimostrato di poter agire anche da mediano, con caratteristiche certamente diverse da quelle di Capomaggio, per Mattia Tascone derby in famiglia con il fratello rossonero Simone, Sainz-Maza grande ex della sfida, la qualità dello spagnolo è imprescindibile per i gialloblù. Ghisolfi potrebbe essere una validissima arma a gara in corso. Coccia e Russo per le fasce. In avanti Malcore dovrebbe aver smaltito gli ultimi acciacchi e dopo tre panchine consecutive sembrerebbe favorito per un posto, magic moment per D’Andrea, reduce da una doppietta, Leonetti potrebbe dare imprevedibilità, Vuthaj uno dei tanti ex di giornata. Dall’inizio, però, ci sarà spazio soltanto per due.

