Taranto, penalizzazione: club ricorre a Collegio Garanzia Coni

Come auspicava l’avvocato Eduardo Chiacchio dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte d’appello federale, il Taranto fa sapere, tramite una nota, che “impugnerà la sentenza con cui è stata inflitta la penalizzazione di quattro punti in classifica. La decisione della Corte Federale, peraltro assunta nel momento decisivo del campionato, ha modificato e ribaltato l’orientamento espresso in materia nell’ultimo decennio dagli organi di giustizia sportiva, per cui, appare inevitabile ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI perché venga definitivamente chiarita la delicatissima questione. Naturalmente, in attesa della pronuncia definitiva, sarà richiesta la sospensione delle gare di playoff in cui saremo impegnati”, chiude la nota del club rossoblu.

