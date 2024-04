Foggia – Cerignola, il derby dei fratelli Tascone: l’intervista doppia

Foggia – Cerignola sarà una partita speciale a casa Tascone: per la prima volta in carriera i due fratelli, Simone e Mattia, saranno rivali in campo. Due centrocampisti ormai affermati in Serie C, legati da un rapporto indissolubile ma contrapposti in una delle gare più sentite della stagione.

Un rapporto che Simone e Mattia Tascone hanno raccontato ai nostri microfoni nel corso di una simpatica intervista doppia.



