Cerignola imbattuto anche ad Avellino. Ofantini in testa al girone C, Pazienza a rischio?

Il Cerignola esce indenne dalla trasferta di Avellino e lascia sulla graticola il suo ex allenatore Michele Pazienza, sempre più a rischio dopo il secondo pareggio in tre gare. Finisce 0 a 0 con poche emozioni una gara che permette ai gialloblù di Giuseppe Raffaele di godersi, anche se in coabitazione, ancora il primato del girone C. Primo tempo che, dopo il tentativo al quinto minuto di D’Ausilio bloccato da Saracco, scivola via senza occasioni per mezz’ora abbondante.

Bisogna aspettare il 35esimo per annotare la girata di Salvemini che testa i riflessi di Iannarilli bravo a deviare in angolo. A cavallo tra il 30esimo e il 41esimo è ancora il Cerignola ad avere le migliori opportunità per sbloccare il risultato: prima con Luca Russo, murato in uscita ancora da Iannarilli, poi sempre con il numero 3 che centra il palo con una conclusione a portiere battuto, infine con Capomaggio murato al momento della conclusione con la palla messa in angolo.

Avellino che prova a cambiare marcia nella ripresa e si rende pericoloso al quinto con la girata di Redan che Saracco mette in calcio d’angolo. Passa un minuto e ci prova D’Ausilio con un diagonale largo.

Il Cerignola si difende con ordine e prova a pungere al 18esimo con il cross del nuovo entrato Bianchini che attraversa l’area piccola senza trovare nessun compagno pronto alla deviazione. Avellino pericoloso un minuto più tardi con Raffaele Russo la cui girata in area di rigore viene murata con il corpo da Visentin. La gara si vivacizza e Paolucci cerca, ma non trova, l’eurogol al 29esimo (palla poco alta sulla traversa).

Spingono i biancoverdi di casa e sfiorano il gol con Armellino il cui colpo di testa su azione d’angolo al 33esimo si spegne sul fondo. Il Cerignola non rischia più nulla anche nei sette minuti di recupero., l’Avellino perde vigore e così la gara finisce in pareggio che vale oro per gli ofantini e conferma la crisi degli irpini.

AVELLINO – CERIGNOLA 0 – 0

AVELLINO (3 – 5 – 2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; Llano (dal 29′ st Enrici), Sounas, Palmiero (dal 36′ st Benedetti), Rocca, D’Ausilio; Reda (dal 13′ st Raffaele Russo), Gori (dal 36′ st Vano). All. Pazienza

CERIGNOLA (3 – 5 – 2): Saracco; Martinelli (dal 15′ st Bianchini), Gonnelli, Visentin; Luca Russo, Tascone (dal 36′ st Velasquez), Capomaggio, Paolucci (dal 42′ st Sain Maza), Tenardini (dal 36′ st Di Dio); Cuppone (dal 36′ st Gagliano), Salvemini. All. Raffaele

ARBITRO. Mucera di Palermo

