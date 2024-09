Salines illude il Foggia, poi sale in cattedra il Monopoli: poker biancoverde allo Zaccheria

La partita perfetta, la serata storica. La trova il Monopoli, che coglie allo Zaccheria contro il Foggia un notevole 1-4. Vittoria figlia del cinismo e dell’organizzazione, prima sconfitta rossonera su cui pesano non poco alcune incertezze in fase difensiva ed uno sbilanciamento eccessivo in avanti.

Buona cornice di pubblico allo Zaccheria, vestito a festa. Formazioni: 4-2-3-1 rossonero, 3-4-2-1 biancoverde. Gara che era cominciata però col vento decisamente a favore del Foggia. Bastano cinque giri di lancette ai rossoneri per il vantaggio. Calcio d’angolo, cross di Emmausso per lo stacco di testa vincente di Salines: 1-0. Accusato il colpo la squadra di Colombo non si scompone, anzi reagisce. Ed al 14’ pareggia subito: punizione di Bruschi inizialmente respinta, poi arriva Viteritti che ribadisce la sfera in rete. Missile dalla distanza, 1-1. Al 17’ raddoppia Calvano quasi in fotocopia: altro tiro potente e preciso, De Lucia non ci arriva ed è 1-2. Foggia ad un passo da pareggio al 42’: ancora Emmasusso e stavolta da punizione, traversa scheggiata.

Nella ripresa al 52’ il Monopoli fa tris e direttamente da punizione. Ci pensa stavolta Bruschi a trovare la traiettoria perfetta dai venti metri su cui poco può fare il portiere. Al 74’ vano il tentativo di Santaniello in girata, all’ 85’ ecco l’1-4 finale: contropiede bianco verde, Yeboah prende il palo a porta quasi sguarnita, poi di rincorsa arriva Bulevardi che non sbaglia. All’89’ proprio Yeboah commette una scorrettezza e si fa espellere lasciando i suoi in dieci, ma il destino della gara è già segnato.

