Cerignola, il mercato può cominciare a decollare

Nel servizio anche le parole del presidente del Cerignola, Nicola Grieco.

CERIGNOLA – Archiviata la questione allenatore, adesso il mercato del Cerignola può cominciare a scaldarsi. In entrata i nomi più caldi, al momento, sono quelli di Franco Sosa e Salvatore Molinaro, entrambi ormai ex attaccanti della Team Altamura. Per Sosa il Cerignola avrebbe, per adesso, bruciato la concorrenza del Nardò, che aveva presentato al calciatore argentino un’offerta considerevole. Per Molinaro gli ofantini sembrerebbero avanti alle altre pretendenti e all’Altamura stessa, che avrebbe voluto trattenere entrambi i calciatori. Per la porta, invece, si sondano diversi profili under, tra cui il classe 2003 Andrea D’Aniello del Pescara. In tal senso, Saracco potrebbe essere uno degli elementi in uscita. Fronte rinnovi e permanenze spiccano i nomi di Allegrini e Blondett, il primo è stato annunciato nella conferenza stampa di presentazione di Ivan Tisci, il secondo sembrerebbe un perno dal quale l’Audace vorrebbe ripartire, le parti starebbero trattando per il rinnovo. Il club non cederà facilmente i pezzi pregiati, nonostante il forte interesse per giocatori come D’Ausilio, Malcore e Capomaggio: serviranno offerte davvero irrinunciabili. In tal senso, il presidente Nicola Grieco è stato molto chiaro.

