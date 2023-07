Brindisi, presentati Cerri e Di Bari: “Qui per fare qualcosa di importante”

La sala stampa dello stadio Franco Fanuzzi, ha ospitato questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo biancazzurro Massimo Cerri e del nuovo direttore esecutivo e coordinatore della segreteria generale Michele Di Bari. Presenti anche il direttore generale Pierluigi Valentini, il presidente Daniele Arigliano ed il vicepresidente Damiano Pozzessere. È stata l’occasione giusta per parlare di progettualità, giovani, obiettivi e ambizioni.

Daniele Arigliano: “Una matricola deve avvalersi di persone d’esperienza. È importante che una società come la nostra sia munita di gente che sa come affacciarsi a tutti gli effetti ad un campionato professionistico. Il direttore Cerri ed il direttore Di Bari sono professionisti dall’esperienza decennale e consolidata a questi livelli, daranno soddisfazione a questa piazza”.

Massimo Cerri: “Voglio creare un gruppo squadra solido, contenente ragazzi disposti ad aiutarsi l’uno con l’altro. I giovani saranno importanti nel nostro progetto, ma guai a dare loro troppe responsabilità. Il nostro Brindisi farà minutaggio, vogliamo valorizzare i nostri calciatori”.

Michele Di Bari: “Vogliamo confermare la progettualità di questo club, affacciandoci in maniera convinta al professionismo. Non ci saranno improvvisazioni, getteremo delle basi importanti dal punto di vista organizzativo ed operativo. Vogliamo un futuro continuativo nel panorama professionistico per il Brindisi”

Clicca qui per rivedere la diretta, andata in onda sulla nostra pagina Facebook

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp