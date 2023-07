Bari: Tre amichevoli nel ritiro di Roccaraso

Il Bari, dal 14 luglio in ritiro precampionato a Roccaraso (l’Aquila), ha ufficializzato il calendario delle amichevoli in Abruzzo: i biancorossi che affronteranno mercoledì 19 luglio l’Asd Roccavivara (prima Categoria Molise), domenica 23 luglio la Folgore Delfino Curi Pescara (Eccellenza Abruzzo) e venerdì 28 luglio la Juve Stabia (Serie C). Le tre gare si disputeranno sempre alle 17,30 sul terreno di gioco del Comunale di Roccaraso.

