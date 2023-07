Brindisi: ‘La società diventa sempre più professionale’

Il Presidente del Brindisi Daniele Arigliano ha presentato così la nuova stagione agonistica in occasione dell’arrivo del ds Massimo Cerri e del direttore operativo e segretario generale Michele Di Bari: ‘Sarà un campionato avvincente, il Brindisi deve muovere i primi passi come se fossero quelli di un bambino. Dobbiamo avvalerci di figure che conoscano bene il campionato, e facciano si che la squadra compia meno errori possibili. Ci affacciamo in un calcio dove la figura dei professionisti è fondamentale, al fine di garantire la sopravvivenza delle squadre di lega pro in un calcio sempre più pieno di ostacoli. Non sempre avere solidità economica vuol dire non incappare in incidenti. Esistono squadre che vincono il campionato sul campo, ma che poi per dei cavilli, rischiano di non iscriversi al campionato o di retrocedere in categorie inferiori. Di qui la scelta di scegliere due figure professionali come Cerri e Di Bari, che sono consapevoli di essere approdati in una piazza affamata come Brindisi’.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp