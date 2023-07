Un buon vento per la partenza della Regata del Grande Salento Brindisi-Valona, giunta aulla sua XII edizione, che nelle acque di cala Materdomini ha preso il via nella mattinata di giovedì 6 luglio come da tradizione. Una edizione da record con 35 le imbarcazioni iscritte per l’evento velico promosso e organizzato dalla Lega Navale Italiana di Brindisi con la collaborazione del Marina di Orikum (Valona). Un evento sportivo e non solo perché accompagnato da una serie di iniziative, a Brindisi ed a Valona, finalizzate a rafforzare i rapporti tra le due sponde sul piano sportivo, turistico, culturale ed economico, ed a favorire la crescita della manifestazione. In gara quest’anno anche due imbarcazioni albanesi che hanno aderito alla regata per vivere una importante esperienza d’esordio e per rappresentare degnamente il proprio paese e per spingere altri equipaggi, in particolare composti da giovani velisti, «ad avvicinarsi a questo modo di vivere il mare, bello e tanto nobile». Un momento sempre suggestivo con le vele spiegate ed il suono della sirena che hanno dato ufficiale il via alla regata Brindisi-Valone che come da tradizione prende il via circa un mese dopo la Brindisi-Corfú e che consolida il rapporto di unione del mare tra la città brindisini ed i suoi vicini prima greci ed ora albanesi.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

