Cerignola, emergenza totale in vista di Monopoli

CERIGNOLA – L’infermeria del Cerignola è ancora piena. In vista del delicato derby di Monopoli, i gialloblù dovranno ancora fare i conti con una situazione nettamente emergenziale. Ogni reparto è afflitto da alcune indisponibilità di rilievo, su tutti attacco e centrocampo. Davanti, oltre all’assenza di Leonetti, che ne avrà almeno fino a metà mese, nelle ultime ore sono diminuite le chance di Malcore, a rischio per la gara del “Veneziani” a causa di un acciacco. Non vuole attenuarsi, dunque, il periodo negativo dell’attaccante, irriconoscibile nelle ultime prestazioni, a secco da ben nove gare e adesso anche non al meglio fisicamente.

In mezzo al campo è molto complicato il recupero di Capomaggio, perno della squadra di Ivan Tisci ancora out dopo i problemi rimediati al “Partenio” di Avellino. Pochissime possibilità anche per Sainz-Maza, Ghisolfi, Bianco e Bezzon, un reparto praticamente decimato ed in piena emergenza numerica.

Sembra respirare invece la difesa: a supporto di un Allegrini non apparso proprio al top della condizione potrebbero rientrare Gonnelli e Ligi, l’assenza di quest’ultimo è stata probabilmente determinante, in negativo, nel brutto k.o. interno contro la Casertana. Nelle prossime ore andranno verificate anche le condizioni di Tentardini, non è escluso un turno di riposo vista l’ottima forma di Rizzo.

Nota lieta è il rientro di Krapikas, il portiere lituano prenderà il posto del giovane Trezza, parso in difficoltà nella prova contro i campani.

Situazione molto complicata per Tisci, impegnato a tenere sulle corde una squadra decimata e reduce da due sconfitte di fila, quella contro il Monopoli sarà una partita delicatissima: il giovane tecnico è chiamato a trovare nuove soluzioni, l’Audace ha bisogno di ritrovare certezze e riprendere la propria corsa.

