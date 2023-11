Calcio C/F: Molfetta, dimenticare Frosinone e ripartire dal Villaricca

E’ stata una settimana di riflessione (con uno sguardo attivo anche alla possibilità concreta di rinforzare la rosa) quella vissuta in casa biancorossa dopo la sconfitta maturata con il Frosinone.

Le ragazze della Molfetta Calcio, insieme a tutto lo staff, vogliono ripartire per muovere la classifica e proseguire nell’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla in un torneo fatto di difficoltà e numerose insidie. Il focus sull’ultima partita con il Frosinone, con l’analisi degli errori commessi, ha caratterizzato parte delle sedute di allenamento di questa settimana.

Intanto c’è attesa in queste ore per l’esordio del neo-acquisto Roberta Resta, talento pugliese, con tanta esperienza in questa categoria: 24 enne di Gioia del Colle, esterno sinistro, che dopo aver militatoin squadre minori pugliesi, ha vestito la maglia dell’Apulia Trani, passando successivamente nella Pink Bari dove ha giocato con la primavera; successivamente vanno citate le esperienze con il Lecce, Sassari Torres, Torino e Jesina prima di ritornare in Puglia e ripartire dal Fesca Bari. Nelle prossime settimane non sono esclusi altri movimenti in entrata.

Domenica 5 novembre le ragazze di mister Petruzzella ritornano a giocare al Paolo Poli alle 14.30, prima delle due difficili trasferte di Palermo e Napoli, ospitando la neo promossa Villarrica. Le campane, con due partite in meno rispetto alle biancorosse, hanno anche due punti in meno in classifica della Molfetta Calcio Femminile. Quella di domenica mette dinanzi alle biancorosse una squadra alla sua portata con l’obiettivo di conquistare i tre punti e continuare a scalare la classifica.

La formazione campana in trasferta non ha mai perso, conquistando due pareggi contro Frosinone e Crotone. Il suo punto di forza è il neo acquisto Patrizia Caccamo, 39 enne, che in carriera ha conquistato scudetto, coppa Italia e supercoppa con la Fiorentina, disputando, sempre con la viola, la Champions League femminile. Caccamo, ha inoltre vestito per ben 8 volte la maglia azzurra e, proprio l’esordio con il Villaricca è stato battezzato con una rete.

La Molfetta Calcio Femminile ha tutta l’intenzione di fare quadrato intorno al suo gruppo squadra e sulla forza che il pubblico del Paolo Poli riesce a trasmettere nelle partite casalinghe. Alla viglia del delicato match contro il Villaricca a rilasciare dichiarazioni è stata Vittoria Rotondo, autrice di un buon inizio di campionato. “Quella di domenica sarà una partita importantissima come tante altre – ha affermato – e noi dovremo mettercela tutta per vincere e mantenere la classifica. Puntiamo a far bene dinanzi al nostro pubblico, che è uno dei nostri punti di forza, ma sappiamo bene che per centrare l’obiettivo che ci siamo date bisognerà iniziare a far punti anche in trasferta”.

La rosa è tutta a disposizione dello staff tecnico, a eccezione di Francesca Fiore di cui si sta valutando il risentimento di un precedente infortunio riacutizzatosi nel pre-partita di Frosinone. Possibile anche l’esordio di Roberta Resta. La direzione della gara è stata affidata al signor Ernesto Lepera di Rossano, mentre sono della sezione di Barletta i suoi due assistenti: Antonio de Fazio, 1 assistente, Nunzio Piazzola.

