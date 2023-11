Taranto-Messina: allo Iacovone anche una star di Hollywood

È lui o non è lui? Certo che è lui. Stiamo parlando di James Edward Franco, star di Hollywood che mercoledì scorso, 1° novembre, era allo stadio Erasmo Iacovone per assistere al match tra Taranto e Messina, recupero della 3a Giornata di campionato, vinto 2-0 dalla squadra di Eziolino Capuano.

Il noto attore californiano era in Gradinata come un normale tifoso rossoblu, ma ai più attenti non è passato inosservato nonostante indossasse un cappellino per non dare troppo troppo nell’occhio e confondersi tra la folla. Ha assistito dal vivo alla doppietta con cui Alfredo Bifulco ha steso il Messina, e chi lo aveva seduto accanto assicura che si è molto divertito.

James Franco è in Italia per girare “Hey Joe”, nuovo film del regista Claudio Giovannesi, ispirato al romanzo di Roberto Saviano. La pellicola narra la storia di un soldato americano che dopo essere sbarcato a Napoli negli anni Quaranta, durante la Seconda Guerra Mondiale, si innamora di una ragazza originaria dei Quartieri Spagnoli. Il protagonista (James Franco appunto) lascerà Napoli per far rientro in America, ignaro che la donna sia rimasta incinta. Tornato a Napoli dopo molti anni scopre di essere padre e fa di tutto per incontrare suo figlio. Le riprese di “Hey Joe” sono girate a Napoli e a Taranto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp