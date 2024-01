Cerignola, ancora la Juve Stabia. Altro capitolo di una classica

CERIGNOLA – Ancora loro, Juve Stabia e Cerignola, ormai una classica del Girone C di Serie C, un match da colori sgargianti quanto simili: il gialloblù delle vespe contro il giallazzurro delle cicogne. Uno snodo che può divenire cruciale per il campionato di entrambe, una partita che Antenna Sud vi racconterà in diretta ed in esclusiva sul digitale terrestre nella serata di venerdì. Tra le due squadre sarà il sesto incrocio in poco meno di un anno e mezzo: la storia cominciò, anzi ricominciò dopo quasi trent’anni, nell’ottobre del 2022, quando i campani eliminarono i pugliesi dalla Coppa Italia di categoria. Poi la roboante vittoria ofantina al “Monterisi”, un 4-2 sicuramente meno rotondo però del 3-0 secco rifilato dalla matricola terribile di Michele Pazienza alle vespe nel primo turno play-off, due settimane dopo il pari del “Menti”, il 2-2 di rimonta maturato nell’ultima giornata dello scorso campionato e valso il quinto posto finale.

Quest’anno è tutta un’altra storia, l’indiscussa leadership della Juve Stabia, attualmente a +7 dall’Avellino allenato proprio da Pazienza, è passata anche dal prezioso 0-0 di Cerignola, uno dei tanti pareggi raccolti dai ragazzi di Tisci lungo questo cammino. Cammino che può svoltare in una gara che si prepara da sola ed a cui l’Audace arriverà nel pieno dell’entusiasmo dopo il clamoroso ribaltone sul Crotone. Serviranno la qualità e la determinazione del secondo tempo per far fronte alla corazzata di Pagliuca, il prolifico attacco ofantino, secondo in graduatoria, contro una difesa bunker da appena undici gol subiti. Un risultato positivo svolterebbe la stagione e accorcerebbe la classifica resa più stimolante dai risultati dell’ultimo weekend. Si parla però di un’impresa, la capolista non perde da tredici turni ed è imbattuta in casa, i numeri non mentono, anzi spaventano. L’undici di Tisci si è spesso mascherato da squadra spenta e senza idee, per poi svelare la propria forza così come da aspettative. Ma è proprio in serate come queste che dovrà venir fuori la vera identità di un Cerignola finora bello quanto incostante.

