Nuovo allenatore in seconda per il Foggia

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver tesserato Carlo Ricchetti in qualità di nuovo allenatore in seconda della prima squadra.

Ricchetti, foggiano doc classe 1970, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2005 con la Salernitana U19. Successivamente ha guidato il Foggia U19 e le giovanili della Reggina. Nel 2013 è approdato in prima squadra con il Latina (in serie B) nel ruolo di vice allenatore. Poi Ternana, Virtus Entella, Perugia (tutte compagini militanti in serie cadetta), Sicula Leonzio e Bisceglie.

Mister Ricchetti ha già indossato la maglia rossonera da calciatore nelle stagioni dal 1986 al 1991 e nel 2000/01.

